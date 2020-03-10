Kanal D dizisi Afili Aşk final yapıyor Çağlar Ertuğrul veda mesajı yayımladı

Kanal D'de yayımlanan, başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un bulunduğu Afili Aşk dizisi, final için artık gün sayıyor. Final bölümüne yalnızca iki bölüm kalan dizinin başrollerinden Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından seyirciye ve diziye veda için duygusal bir not yayımladı.