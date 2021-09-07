Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm 'kocalık vazifesi' fragmanına tepki yağdı
KANAL D Camdaki Kız yeni bölümü 9 Eylül Perşembe günü yayınlanacak ancak daha bölüm yayınlanmadan sosyal medyada tartışma çıktı! Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin 2. fragmanında geçen bir diyalog ortalığı karıştırdı.
KANAL D'nin en sevilen dizilerinden, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan kısa fragmandan sonra ikinci fragman yayınlandı. Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin ikinci fragmanında geçen bir diyalog çok büyük tepki çekti. Fragmanda Nalan'ın annesi Feride'nin damadı Sedat'a "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye evlendin?" demesi sosyal medyada yerden yere vuruldu.
Dizinin oyuncularından, 'Muzo' karakterini canlandıran Enis Arıkan'ın paylaştığı 2'nci fragman sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
"Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye kızımla evlendin?"
Nalan ve Sedat'ı evlendirdikten sonra rahat bir nefes alacağı düşünülen Feride bu sefer de kızının özel hayatına karışmaya başlıyor.
Sedat ile Nalan'ın birlikte olmadığını öğrenen Feride damadını karşısına alarak "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye kızımla evlendin?" diyerek hesap soruyor.