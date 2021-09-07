Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm 'kocalık vazifesi' fragmanına tepki yağdı

KANAL D'nin en sevilen dizilerinden, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan kısa fragmandan sonra ikinci fragman yayınlandı. Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin ikinci fragmanında geçen bir diyalog çok büyük tepki çekti. Fragmanda Nalan'ın annesi Feride'nin damadı Sedat'a "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye evlendin?" demesi sosyal medyada yerden yere vuruldu.