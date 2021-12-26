KANAL D Camdaki Kız ve Fox Tv Kanunsuz Topraklar'da korona şoku yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız setinde ve Fox TV'nin yıldızı parlayan yapımlarından Kanunsuz Topraklar dizi ekibinde koronavirüs şoku! Her iki dizide kritik rollerdeki oyuncuların Covid-19'a yakalanması sonucu çekimler durdu peki yeni bölüm ne zaman yayınlanacak işte cevabı...
KANAL D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın başrol kadrosunda korona şoku... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi. Son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları bu sıralar dizi setlerinden de eksik olmaz oldu! Camdaki Kız dizisinde Eni Arıkan'ın korona olduğu haberlerinin yayılmasının ardından Fox Tv'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar setinde de bşir oyuncunun koronaya yakalandığı ve çekimlerin durdurulduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Ağustos ayında koronavirüsü atlatan Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronaya yakalandı.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.
"2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum"
Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan Enis 38 yaşındaki Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.