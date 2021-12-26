KANAL D Camdaki Kız ve Fox Tv Kanunsuz Topraklar'da korona şoku yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KANAL D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın başrol kadrosunda korona şoku... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi. Son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları bu sıralar dizi setlerinden de eksik olmaz oldu! Camdaki Kız dizisinde Eni Arıkan'ın korona olduğu haberlerinin yayılmasının ardından Fox Tv'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar setinde de bşir oyuncunun koronaya yakalandığı ve çekimlerin durdurulduğu öğrenildi. İşte detaylar...