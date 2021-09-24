KANAL D Camdaki Kız son bölümde Nalan'dan Rafet Koroğlu'na serpme kahvaltı şoku

Camdaki Kız’da Nalan’ın hazırladığı kahvaltı karşısında, Rafet Koroğlu'nun sağ kolu ve evinin pek çok alandaki baş sorumlusu Tako bile strese girerken, Nalan'a hazırladığı kahvaltının çok fazla miktarda olduğu ve Rafet Bey'i çok kızdıracağı bir türlü söyleyemediler.