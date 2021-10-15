KANAL D Camdaki Kız Nalan ve Hayri'nin aşkı nasıl başlıyor? Olay ifşa!
Camdaki Kız dizisinde rüya gerçek oldu! Nalan ile Hayri'nin aşkı nasıl başlıyor? Büyük ifşa!
Camdaki Kız dizisinde rüya gerçek oldu. Geçtiğimiz yaz döneminden bu yana Nalan ile Hayri'nin aşkı konuşuluyor. Ve o büyük aşkın başlayacağı bölüm ifşa oldu. Seyircilerin de tepkisini çeken bu ifşa sonrası skandal bir olay yaşandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi isimlerin oynadığı Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde Nalan, Feride ile Sedat'ın arasında sıkıştı. Bu durumda aklını kaybedeceğini bile düşündü. Ancak bugün internet ve sosyal medyada çıkan bir haber seyiricilerin tepkisini çekti.
Nalan ile Hayri'nin aşkı geçtiğimiz yaz döneminden bu yana konuşuluyordu. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakterinin diziye katılması uzun bir dönem magazin gündemini meşgul etmişti. Ancak dizinin ikinci sezonunun başlamasıyla birlikte Nalan'ın çileleri de başladı.
Sedat, Nalan ile evlendikten sonra tamamen değişti. İstediğini elde ettikten sonra da Sedat Cana ile birlikte olmaya başladı. Ancak seyircilerin ağzını açık bırakacak detay daha sonra ortaya çıktı.