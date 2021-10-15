KANAL D Camdaki Kız Nalan ve Hayri'nin aşkı nasıl başlıyor? Olay ifşa!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi isimlerin oynadığı Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde Nalan, Feride ile Sedat'ın arasında sıkıştı. Bu durumda aklını kaybedeceğini bile düşündü. Ancak bugün internet ve sosyal medyada çıkan bir haber seyiricilerin tepkisini çekti.