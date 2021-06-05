Kanal D Camdaki Kız için final kararı aldı seyirciyi şaşırtan haber
Kanal D'de sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinden seyirciye kötü haber geldi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından ekrana uyarlanan ve ilk bölümü 8 Nisan'da seyirciyle buluşan Camdaki Kız, güçlü kadrosuyla perşembe akşamları reyting sıralamasını alt üst etmişti.
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Perşembe akşamları seyirciyle buluşan dizi kısa sürede reytinglerde ikinci olmuştu.
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Rakipleri Mucize Doktor ve Alev Alev'e fark atan Camdaki Kız, 2 dizinin final yapmasına neden olmuştu.
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8. bölümüyle dün akşam seyircinin nefesini kesen Camdaki Kız'dan hayranlarını üzen haber geldi.
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