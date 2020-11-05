Kanal D Bir Annenin Günahı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı işte oyuncuları ve konusu
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı 1. bölümden yeni fragman yayınlandı. Bir Annenin Günahı'nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay ve Mert Yazıcıoğlu paylaşıyor.
Limon Yapım/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Bir Annenin Günahı, Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanacak.
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Kanal D'de ekrana gelecek dizi, kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesini anlatan dizinin fragmanı da yayınlandı.
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Konusu nedir?
Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır.
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İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor.
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