Kanal D Aşkın Tarifi dizisinden hayranlarını üzen karar: Final yapıyor!
KANAL D Aşkın Tarifi dizisi final bölümü yayınlayarak ekran hayatına son verecek. Sevilen dizinin hayranları bu haberin ardından sosyal medyada adeta isyan etti.
https://www.internethaber.com/askin-tarifi-dizisi-oyunculari-kadir-dogulu-ve-serra-ariturkten-el-ele-goz-goze-video-video-galerisi-2196095.htmAşkın Tarifi dizisinden hayranlarını üzen haber! Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisi ekranlara veda ediyor. Kanal D'nin yaz dizisi, 6 Eylül 2021 Pazartesi yani bu akşam yayınlanacak 13. bölümü ile final yapıyor.
Yaz sezonu dizilerinden olan, Kadir Doğulu ve Serra Arıtük'ün başrolünü canlandırdığı Aşkın Tarifi dizisin seyirciyi üzen haber geldi. NTC Medya tarafından hazırlanan dizinin düşük gelen reytingleri final kararı alınmasında sebep oldu.
Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün olduğu, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, dizisi 13. bölümde final yapyor.
Aşkın Tarifi 13. bölümü 6 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.