Kanal D Aşkın Tarifi dizisinden hayranlarını üzen karar: Final yapıyor!

https://www.internethaber.com/askin-tarifi-dizisi-oyunculari-kadir-dogulu-ve-serra-ariturkten-el-ele-goz-goze-video-video-galerisi-2196095.htmAşkın Tarifi dizisinden hayranlarını üzen haber! Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisi ekranlara veda ediyor. Kanal D'nin yaz dizisi, 6 Eylül 2021 Pazartesi yani bu akşam yayınlanacak 13. bölümü ile final yapıyor.