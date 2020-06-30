Kanal D Arka Sokaklar yönetmeni Kerem Saka ve Yıldız Asyalı evlendi
Yıldız Asyalı, dün akşam yapılan sade bir nikah töreniyle Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yönetmeni Kerem Saka ile evlendi.
Eyvah Kızım Büyüdü, Hayat Bilgisi gibi fenomen dizilerin ardından televizyon ekranlarından uzak kalan Yıldız Asyalı, özel hayatıyla gündeme geldi. Arka Sokaklar'ın yönetmeni Kerem Saka ile bir süredir birlikte olan Asyalı, dün dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ve yönetmen Kerem Saka Bodrum, Gümüşlük'te bir otelde sade bir nikahla dünya evine girdi. Düğünden ilk kareler sosyal medyaya düştü. Snob Magazin'in haberine göre, güzel oyuncunun heyecanı ve şarkı söylemesi dikkat çekti.
Asyalı, ilk evliliğini 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever’le yapmıştı. Ancak çift, anlaşmalı olarak 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Asyalı'nın bu evliliğinden Ayşe Mira adında bir kızı var.
Yıldız Asyalı kimdir?
Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.