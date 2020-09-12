Kanal D Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ölüm iddialarına cevabı verdi

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabının hikaye kısmından spor yaparken çektirdiği bir videosunu paylaşan Özgür Ozan, "Gayet canlıyım gördüğünüz gibi" derken paylaşıma da "Duydum ki demişler benim için öldü. Duysunlar ki kral geri döndü" notunu ekledi.

İşte Özgür Ozan'ın paylaştığı o video