Kanal D Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ölüm iddialarına cevabı verdi
Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Özgür Ozan'ın hayatını kaybettiği iddiaları dilden dile dolanınca cevabı videolu bir şekilde verdi.
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Dizide Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, Instagram hesabından konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabının hikaye kısmından spor yaparken çektirdiği bir videosunu paylaşan Özgür Ozan, "Gayet canlıyım gördüğünüz gibi" derken paylaşıma da "Duydum ki demişler benim için öldü. Duysunlar ki kral geri döndü" notunu ekledi.
Özgür Ozan: 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu’da doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezundur.
Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda görev aldı.