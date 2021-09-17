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Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yeni bölüm için geri sayım başladı

Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yeni bölüm için geri sayım başladı

KANAL D’nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 595. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin16. sezonunun ilk bölümü bu akşam saat 20.00’de ekranda olacak.

Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yeni bölüm için geri sayım başladı

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz’un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”, yeni sezonuyla seyirciyle buluşuyor. Yaz boyunca yeni sezonun gelmesini ve yeni bölümleri bekleyen izleyiciler için bugün heyecan dorukta... Zira sezon finalinden bu yana dizinin ana kadrosunda köklü değişimler yapıldığı ve nedeyse demirbaş denilecek oyuncuların tamamının diziden ayrıldığı ve yerlerine kimlerin geçeceği konuşuldu... Yeni sezonun ilk bölümünde diziden kimin ayrıldığı, kimlerin dahil olduğu açıkça ortaya çıkacak.

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Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yeni bölüm için geri sayım başladı


 Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yer aldığı dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünün özeti kısaca şöyle:

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Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yeni bölüm için geri sayım başladı

Engin ve Başak’ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekip arasında amansız bir takip başlar. 

İŞTE ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON İLK BÖLÜM FRAGMANI

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Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yeni bölüm için geri sayım başladı

Öte yandan Rıza Baba ve ekibi, orman yangınlarının çıktığı bölgelere gider. 

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