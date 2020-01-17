Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın'ın yüzüklerinin sırrı ortaya çıktı
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı büyük yüzüklerinin sırrını anlattı. Yüzükleri olmadan yayına çıkamıyor, bakın o yüzüklerin sırrı ne çıktı.
Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Kendisinden bahseden Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı yüzükler hakkında da ilk kez konuştu.
Ana haberi sunarken tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çektiği kadar taktığı takılarla da gündeme gelen Buket Aydın, canlı yayında büyük yüzüklerinin sırrını anlattı. Her gün taktığı 2 adet büyük yüzüğü parmağından çıkarmayan Aydın, konu hakkında şunları söyledi:
"Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım. Oradaki takılar falan hep güzel bir dönemmiş. Bu yüzükler de Osmanlı'ya olan hayranlığımdan geliyor. Ben bu yüzüğü takmadan hiçbir yere gitmiyorum. Evde unuttuğumda geri dönüyorum. Kaç defa yoldan döndüğümü bilmiyorum hatta köprüden bile geri dönmüştüm.
''İnancım kuvvetlidir. Bir yüzüğün bana çok uğur getireceğine çok inanmıyorum. Yüzüğü çok seviyorum ve bütünleştik. Takmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Haberde bunlar bile fazla.''