Kanal 7'deki filmde 'Şeytan' rolünü oynamış! Özge Ulusoy'un eski hali inanılmaz
Estetik iddialarını her seferinde yalanlayan Özge Ulusoy, 2008 yılında Kanal 7'de 'Dilek Ağacı' adlı filmde 'Şeytan' rolünü canlandırmış, o halleri şimdilerde olay yarattı.
Türkiye'nin güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey'de 2003 yılında ikinci olarak Türkiye Güzeli olmayı kıl payı kaçıran Özge Ulusoy, yarışmanın ardından kariyer basamaklarını hızla çıktı. Ulusoy, model ve sunucu olarak ilerlediği yolda zaman zaman oyunculuk yaptı. Son olarak ise seneler önce oynadığı filmdeki görüntüleri görenleri şoke etti.
Miss Turkey yarışmasında kazandığı ikincilikten 5 sene sonra Özge Ulusoy, Kanal 7'de yayımlanan ''Dilek Ağacı'' adlı filmde 'Şeytan' rolüne bürünmüş ve koyu makyajı kırmızı kıyafetiyle rol almış.
Zaman zaman fiziksel değişimiyle magazin gündemine damga vuran isimlerden biri olan Özge Ulusoy, hiçbir zaman ameliyat olarak estetik yaptırmadığını söylese de ortaya çıkan görüntüler her defasında herkesi şaşkına çeviriyor.
Kanal 7'deki 'Şeytan' rolünde de Özge Ulusoy'un şimdiki haliyle hiç alakasının olmaması kimsenin dikkatinden kaçmadı hatta Özge Ulusoy'u görenler tanıyamadı.