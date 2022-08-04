Kan donduran hayat hikayesi! Cesetlere ses çıkaran aparat yerleştirip oyuncak yapmış!

Anatoli Moskvin'in evinden çıkan ceset mumyaları, güzel giydirilip süslenmiş 3-12 yaşları arasında küçük çocuklardan oluşuyor. Hepsine isim vererek güzelce giydirip süslemiş, onlarla zaman zaman doğum günü partileri yaparak oyuncaklarla oynamış. Uzun bir süre gizlenen durum, ailesinin bir gün Moskvin'i ziyaret etmesi üzerine ortaya çıkıyor ve ailesi çocuklarını ihbar ediyor. Yargılandığı süreç boyunca sürekli şizofreni teşhisi koyularak klinik tedaviye gönderilen Moskvin, halen daha hastanede tutuluyor.