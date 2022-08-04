Kan donduran hayat hikayesi! Cesetlere ses çıkaran aparat yerleştirip oyuncak yapmış!
Mezar veya mezarlık uzmanı Anatoli Moskvin mumyalanmış kadın cesetlerine yaptıkları ile tüyler ürpertiyor.
2011 yılında 26 tane mumyalanmış kadın cesedinin göğsüne sesli aparat yerleştirerek oyuncağı çeviren 1966 doğumlu Rus Anatoli Moskvin'in hayat hikayesi tüyler ürpertiyor.
Tarihçi, dil bilimci ve mezar-mezarlık uzmanı olan Moskvin, bu yaptıklarıyla uzun süre konuşulmuştu.
2011 yılından 2012 yılına kadar süren davalarında Moskvin'in avukatı, müvekkili için psikiyatrik değerlendirme talebinde bulunmuş, suçluya şizofreni teşhisi koyulmuştu. Teşhis koyulduğu tarihten beri şizofreni tedavisi gören Moskvin, bir ruh sağlığı hastanesinde tutuluyor.
Anatoli Moskvin'in evinden çıkan ceset mumyaları, güzel giydirilip süslenmiş 3-12 yaşları arasında küçük çocuklardan oluşuyor. Hepsine isim vererek güzelce giydirip süslemiş, onlarla zaman zaman doğum günü partileri yaparak oyuncaklarla oynamış. Uzun bir süre gizlenen durum, ailesinin bir gün Moskvin'i ziyaret etmesi üzerine ortaya çıkıyor ve ailesi çocuklarını ihbar ediyor. Yargılandığı süreç boyunca sürekli şizofreni teşhisi koyularak klinik tedaviye gönderilen Moskvin, halen daha hastanede tutuluyor.