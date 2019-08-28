Kamu-Sen ve Memur-Sen’den zam oranına sert tepki

Toplu sözleşme masasına taşıdıkları tekliflerinin makul ve makbul olduğunu ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

“Hükümetin teklif ettiği zam oranları bizim taleplerimizin oldukça gerisindeydi. Biz, o oranları kabul etmeyince, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi Kurul’dan umutluydu. Fakat geldiğimiz noktada Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, tüm beklentileri boşa çıkartmıştır.”