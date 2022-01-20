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Kamu işçilerine ek ödeme! Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ek ödeme! Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

Kamu işçilerine ek ödeme! Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

 Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da verilecek.

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Kamu işçilerine ek ödeme! Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

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Kamu işçilerine ek ödeme! Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.

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Kamu işçilerine ek ödeme! Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

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