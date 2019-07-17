Kampçıların uğrak yeri oldu! Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü yoğun ilgi görüyor
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, özellikle kamp yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kamp için gelenler, çadır kurup bu doğal güzellikleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan, adını M.Ö. 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de, 100 kişilik ekiple Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurdu. Kulüp üyeleri göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yapmanın keyfini yaşayadı.
Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi.
"Doğaya çıkan anneler doğasever bir nesil yetiştirecek"
Düzenledikleri gezilerde özellikle aileler ve çocuklarının da katılmasını önemsediklerini belirten Kulüp Başkanı Ömer Demez, "Doğaya çıkan anneler doğasever bir nesil yetiştirecek. Onun için özellikle annelerin ve çocuklarının da doğaya çıkmasına ayrı önemsiyoruz. Stresten kurtulmak için doğa ile buluşmamız gerekiyor." dedi.