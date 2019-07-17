Kampçıların uğrak yeri oldu! Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü yoğun ilgi görüyor

"Doğaya çıkan anneler doğasever bir nesil yetiştirecek"

Düzenledikleri gezilerde özellikle aileler ve çocuklarının da katılmasını önemsediklerini belirten Kulüp Başkanı Ömer Demez, "Doğaya çıkan anneler doğasever bir nesil yetiştirecek. Onun için özellikle annelerin ve çocuklarının da doğaya çıkmasına ayrı önemsiyoruz. Stresten kurtulmak için doğa ile buluşmamız gerekiyor." dedi.