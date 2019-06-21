Kampanya ile para topluyorlardı Alman fenomen çiftin isteği takipçilerini çıldırttı!
Instagram'ın en çılgın hesaplarından biri olan another_beautiful_day_official'ın yöneticisi Alman çift, istekleriyle takipçilerini çıldırttı. Fenomen çift, takipçilerinden büyük tepki aldı.
Alma fenomen çift, sosyal medya hesaplarından bir kampanya başlatarak para toplamaya başladılar. Başta sevdikleri çifte destek vermekten çekinmeyen sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan bir gerçek üzerine büyük tepki gösterdi.
Öcelikle fenomen çift, diyor ki: "Biz bisikletimize atlayalım, Afrika'ya gidelim. Ama bunun için 10 bin euroluk bütçeye ihtiyacımız var." 10 bin euroluk seyahatleri için de takipçilerinden yardım istiyor ve hoop kampanya başlatıyorlar.
Çiftin birçok takipçisi yardım etmeye başlıyor ama sonra ilginç bir gerçek ortaya çıkıyor. Meğer çalışmanın kendilerine göre olmadığını belirten çiftten Catalin Onc'un annesi, seyahat masraflarına yardımcı olmak için iki işte çalışmış fakat bir süre sonra çiftin seyahat masraflarına yeterince destek sağlayamamış.
Skandal olarak nitelendirilen bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber 3 bin kişi, çiftin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.