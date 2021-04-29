Kameralara yakalandılar! Ekin Türkmen'in gizemli aşkı ortaya çıktı
Son olarak ekranlara Ramo dizisiyle gelen 36 yaşındaki Ekin Türkmen'in gizemli aşkı ortaya çıktı.
Rumelihisarı'nda objektiflere takılan Ekin Türkmen, el ele yürüyüş yaptığı sevgilisiyle birlikte köpeğini gezdirdi. 36 yaşındaki oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.
Sevgilisi ise Ekin Türkmen'in aksine bir hayli utangaç davrandı. Görüntülendiklerini fark eden beyefendi, oyuncunun elini bıraktı.
Uzun zamandır hayatında kimse olmayan Ekin Türkmen, yeni sevgilisinin adını vermek istemedi.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu, "Sektöre mi küstünüz?" sorusuna, "Küslük falan değil. Benim için rol önemli. Çünkü kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor. Ben biraz dişi karakterler olsun istiyorum" yanıtını vermişti.