Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu, "Sektöre mi küstünüz?" sorusuna, "Küslük falan değil. Benim için rol önemli. Çünkü kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor. Ben biraz dişi karakterler olsun istiyorum" yanıtını vermişti.