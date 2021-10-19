Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
18 Ekim 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol'da, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.
Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit’i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verdiği Kalp Yarası zirveyi rakibine kaptırdı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.
Esra Erol'un dünkü bölümünde 32 yaşındaki Zeynep Hanım ile evlendiğini söyleyen Ali Rıza Amca, 7 ay Zeynep Hanım, eski eşi Hasan Hamit Bozyılan, 2 çocuğu ile kendi evlerinde gül gibi yaşadıklarını, yemek yaptıklarını, Zeynep Hanım'ın kendisi ile aynı katta diğer odada kaldığını, eşinin eski eşinin alt katta kaldığını söyledi. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.
Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. MasterChef jürisi, en iyi tulumba tatlısını istedi. Oyunu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Hasan. Kırmızı takım kaptanı olarak da Mert'i seçti. Kaptanlar düellosunda Mert ile Hasan karşı karşıya geldiği Masterchef reytingde umduğunu bulamadı.
İşte pazartesi reytingleri...