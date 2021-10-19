Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit’i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verdiği Kalp Yarası zirveyi rakibine kaptırdı.