Kalp çarpıntısı(Aritmi) neden olur nasıl geçer?

Kalp çarpıntısının nedenleri neler?

Kalp çarpıntısı sebepleri "kalp dışı nedenler" ve "kalp hastalıkları" olarak ikiye ayrılabilir. Kalp dışı nedenler, kalbin kendisinde bir problem olmayan, diğer faktörler nedeniyle gelişen çarpıntılardır. Bunlar:

Aşırı fiziksel aktivite

Kaygı ve anksiyete bozuklukları

Aşırı kanama

Zehirli guatr

Yüksek ateş

Kan şekeri düşüklüğü

Kansızlık

Alkol ya da tütün kullanımı

Migren

Kafein tüketimi