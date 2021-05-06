Kalp çarpıntısı(Aritmi) neden olur nasıl geçer?
Kalbimiz yaşamımız boyunca çarparak vücutta gerekli oksijen ve besin bakımından zengin kanı organlara ve dokulara ulaştırır. Ancak kalp çarpıntısının devamlı yaşanması kişiyi rahatsız edici boyuta ulaşabiliyor. Bu durum aritmi hastalığının belirtisi olabiliyor.
Kalp çarpıntısı, kalbin atımın kişi tarafından hissedilmesi olarak ifade edilebilir. Kalp çarpıntısı için kalbin illa normalden hızlı çalışmasına gerek yoktur. Fiziksel aktivite ya da duygu durum değişimlerine bağlı olarak kişinin kalbi normalden daha hızlı atabilir. Kalp çarpıntısı, aritmi denilen kalpte bir ritm bozukluğunun habercisi olabilir.
Kalp çarpıntısının nedenleri neler?
Kalp çarpıntısı sebepleri "kalp dışı nedenler" ve "kalp hastalıkları" olarak ikiye ayrılabilir. Kalp dışı nedenler, kalbin kendisinde bir problem olmayan, diğer faktörler nedeniyle gelişen çarpıntılardır. Bunlar:
Aşırı fiziksel aktivite
Kaygı ve anksiyete bozuklukları
Aşırı kanama
Zehirli guatr
Yüksek ateş
Kan şekeri düşüklüğü
Kansızlık
Alkol ya da tütün kullanımı
Migren
Kafein tüketimi
Kalp çarpıntısı nedenleri arasında kalbe bağlı olarak faktörler, herhangi bir tedavi gerektirmeyen ekstra atım seviyelerinden, hayatı tehdit edebilecek olan ciddi kalp hastalıklarına kadar pek çok probleme bağlı olabilir. Bunlar arasında şu sebepler sıklıkla görülmektedir:
Tansiyon yüksekliği
Kalp damar hastalıkları
Kalp kası hastalıkları
Kalp zarı ya da kalp kası iltihabı (myokardit, perikardit, endokardit çarpıntılarda)
Kalp romatizması,
Kalp hızının yavaşlaması
Kalp kapağı değişmesi
Doğumsal kalp anomalileri
Kalp pili
Aort damarında genişleme (aort anevrizması)
Kalp çarpıntısı tedavisi
Kalp çarpıntısı tedavisi yapılırken ilaç tedavisi ile girişimsel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. İlaç tedavisi ile başarılı şekilde sonuç alınamayan durumlarda ise "radyofrekans ablasyonu" adı verilen bir yönteme başvurulur. Bu yöntem ile hastanın bacak atardamarından ya da toplardamarından girişimsel bir uygulama ile ritim bozukluğu tedavi edilmektedir. Yöntemin başarı oranı, gelişen tıp şartlarında %99'a kadar çıkar. Radyofrekans ablasyonu ile çarpıntıya sebep olan odağın ya da mekanizmanın radyofrekans enerjisi ile ortadan kaldırılması hedeflenir.