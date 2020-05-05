Kalp çarpıntısı neden olur hangi durumlar riskli!

Normalden daha fazla ve hızlı atan kalp atışları kalp çarpıntısı yaşamamıza neden olur. Kalp çarpıntısı genelde stres, heyecan, hızlı koşma veya aşırı kafein tüketiminden kaynaklanan sebeplerle oluşur. Kalbimiz normal olarak 1 dakikada 60 ila 80 defa atar. Kalp hızının üst sınırı 100 atım kabul edilir.