Kalp çarpıntısı neden olur hangi durumlar riskli!
Kalbin hızlı atmasının nedenleri nelerdir? Kalp atışınızı normalden daha fazla ve hızlı bir şekilde hissediyorsanız kalp çarpıntınız olabilir.
Normalden daha fazla ve hızlı atan kalp atışları kalp çarpıntısı yaşamamıza neden olur. Kalp çarpıntısı genelde stres, heyecan, hızlı koşma veya aşırı kafein tüketiminden kaynaklanan sebeplerle oluşur. Kalbimiz normal olarak 1 dakikada 60 ila 80 defa atar. Kalp hızının üst sınırı 100 atım kabul edilir.
Eğer kalp hızının 100’den fazla atıyorsa kalp çarpıntısı (taşikardi) görülür. Kalp çarpıntısı önemsenmeyecek bir sorun değildir, en kısa sürede aile hekiminize görünmelisiniz.
Kalp çarpıntısı neden olur?
-Stres, endişe, korku, sevinç ve heyecan
-Uzun süren üzüntü ve hayal kırıklığı
-Egzersiz
-Aşırı alkol ve sigara tüketimi
-Fazla miktarda kafein tüketimi
-Kalp problemleri
-Troid problemi
-Vitamin eksikliği
-Kansızlık
-Düşük kan şekeri
-Diyet ve depresyon haplarının gereğinden fazla kullanılması
-Premenopozal hastalık
-Aşırı ve uzun süreli yoğun çalışmalar
Kalp çarpıntısının belirtileri
Kalp çarpıntısının en belirgin özelliği kalpte çarpıntıdır. Düzensiz kalp vuruşları, tekleme, göğüste dolgunluk, sıkıntı, baskı ve ağrı hissi, göz kararması, cilt renginin solması, terleme, şuur kaybı, uzandığınızda ya da uyuduğunuzda kalp atışınızı kulakta hissetmek kalp çarpıntısının nedenleridir. Bu belirtilerle kalbinizin bedeninizin ihtiyacı olan kanı geçici olarak dokulara pompalayamadığını belirtir.