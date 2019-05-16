'Kalk Gidelim' dizi setinde skandal olay! Sette bıçaklı kavga çıktı
TRT1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'in setinde skandal bir olay yaşandı. Set çalışanları arasında bıçaklı kavga çıktı.
Kadrosunda Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever gibi isimleri bir araya getiren, TRT1 ekranlarının eğlenceli dizisi Kalk Gidelim'in setinde vahim bir olay yaşandı. Birbirine saldıran iki set çalışanı bir skandala imza attı.
Çekimleri Muğla'da yapılan ve 1 Haziran'da sezon finali yapacak olan Kalk Gidelim dizisinin gece yarısı yapılan çekimlerinde büyük bir olay yaşandı. Dizinin kameramanlarından biri ile aynı sette ses ekibinden bir personel arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Bilinmeyen nedenle çıkan kavganın ardından kameraman, ses ekibinden çalışan elemanı bıçakladı. Yaralanan ses çalışanının da kameramanın da işine son verildiği bilgisi var.
Bu saldırının sonrasında sezon finali bölümünün çekimi yapılacak ve Kalk Gidelim dizisi 1 Haziran'da sezon finali yapacak.