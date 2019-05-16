'Kalk Gidelim' dizi setinde skandal olay! Sette bıçaklı kavga çıktı

Çekimleri Muğla'da yapılan ve 1 Haziran'da sezon finali yapacak olan Kalk Gidelim dizisinin gece yarısı yapılan çekimlerinde büyük bir olay yaşandı. Dizinin kameramanlarından biri ile aynı sette ses ekibinden bir personel arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.