Kalıcı kilo vermek için ne yapmalı? Bu 5 kurala dikkat!
Kilo vermek kadar verilen kiloyu korumak da önemli. Diyetisyen Damla Tatan, kalıcı ve sağlıklı kilo vermenin yollarını anlattı.
Sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz ve yürüyüş yaparak istenilen kiloya ulaşmak mümkün. Önemli olan sağlıklı beslenmeyi diyet olarak görmekten çıkıp yaşam biçimi haline getirmek. Bunun için uymanız gereken 5 kuralı açıklıyoruz...
Aç kalmayın
Aç kalarak yaptığınız diyetler kas kayıplarını beraberinde getirir. Makro ve mikro besin ögeleri açısından yeterli bir zayıflama diyeti ile sağlıklı bir şekilde kilo verebilir, verdiğiniz kilonun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
Gerçekçi hedefler koyun
Ağırlık kaybı sağlamaya çalışırken yaşınıza, boyunuza, cinsiyetinize göre olması gereken kilo aralığını baz almaya çalışın. Ancak şu anda bulunduğunuz ağırlık olması gereken aralığa çok uzaksa en fazla 5'er kiloluk kayıplara odaklanmaya çalışın.
Sporla kendinizi cezalandırmayın
Bireyler zayıflamak isterken besin tüketimini kontrol edemedikleri durumlarda fizyolojik düzeylerine uygun olmayan seviyelerde spor yaparak suçluluk duygularını bastırmaya çalışıyor. Sağlığınız adına zayıflamak isterken, vücudunuzda stres yaratacak seviyede spor yapmaktan kaçınmak gerekir. Egzersiz seviyeniz, tükettiğiniz fazla besinler ile değil sağlığınızı korumaya yetecek ölçüde planlanmalıdır.