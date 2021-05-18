Kalıcı kilo vermek için ne yapmalı? Bu 5 kurala dikkat!

Gerçekçi hedefler koyun

Ağırlık kaybı sağlamaya çalışırken yaşınıza, boyunuza, cinsiyetinize göre olması gereken kilo aralığını baz almaya çalışın. Ancak şu anda bulunduğunuz ağırlık olması gereken aralığa çok uzaksa en fazla 5'er kiloluk kayıplara odaklanmaya çalışın.