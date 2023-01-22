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Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybetti! Acılı annenin ağıtları yürek dağladı

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Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybetti! Acılı annenin ağıtları yürek dağladı

KAHRAMANMARAŞ’ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, toprağa verildi. Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybeden annenin ağıtları yürek dağladı.

Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybetti! Acılı annenin ağıtları yürek dağladı

Yangın, dün gece geç saatlerde Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu Atla ailesinin oturduğu evde çıktı. 

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Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybetti! Acılı annenin ağıtları yürek dağladı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin incelemesi ile evde çocukların da olduğu fark edilince sağlık ekiplerince müdahale edildi. 

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Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybetti! Acılı annenin ağıtları yürek dağladı

Yangında 11 yaşındaki Zehra Elabdullah ile kardeşleri 3 yaşındaki Abdurrahman ve 1 yaşındaki Muhammed Atla hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybetti! Acılı annenin ağıtları yürek dağladı

3 kardeşin cansız bedenleri Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin arından Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’na getirildi.

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