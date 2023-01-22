BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45

Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’tan feci bir haber geldi. Müstakil evde çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti. Çocukların annesinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülen yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangında itfaiye erleri evdeki 3 çocuğun olduğunu tespit eti.

16
Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti

Dumandan etkilendiği öğrenilen çocuklardan ikisi olay yerine üçüncüsü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26
Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti

Henüz ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun annesinin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
Çocukların babasının ise daha önce hayatın kaybettiği bildirildi.

36
Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti
46