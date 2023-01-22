Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş’tan feci bir haber geldi. Müstakil evde çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti. Çocukların annesinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülen yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangında itfaiye erleri evdeki 3 çocuğun olduğunu tespit eti.
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Dumandan etkilendiği öğrenilen çocuklardan ikisi olay yerine üçüncüsü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Henüz ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun annesinin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
Çocukların babasının ise daha önce hayatın kaybettiği bildirildi.
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