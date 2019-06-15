Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri YKS sınavına girdi bu bir ilk

Yıl boyunca, başarılı olabilmek için çok çalıştıklarını dile getiren Tanrıkulu, "İlk sınavımız çok mutluyuz. Birlikte sınava giriyoruz. İnşallah kazanırız. Çok heyecanlıyız. İnşallah sınava heyecanımız geçer. İlahiyat okumak istiyoruz. Öğretmenlik de yazmayı düşünüyoruz. Bütün öğrencilere başarılar dileriz. Allah emeklerini boşa çıkartmasın." dedi.