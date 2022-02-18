Kahramanmaraş'ta kadının yardım çığlığı: Öldüreceğim diye paylaşmış

Muharrem E. eşini kendisinden boşanmak istediği için darp edip kafasını da yere vurdu. Bu nedenle M.E. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kocaya uzaklaştırma verilirken, daha sonra serbest kaldı. Koca bu kez de eşinin evine silahla ateş edip onu ölümle tehdit etti. M.E. eşini 3 kez şikayet etti ancak uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı da onu durduramayınca kadın bu kez de Türkiye’de sürekli adres değiştirerek kaçmaya başladı. Buna rağmen zanlı, kadını bulup ölümle tehdit etmeye devam etti. Kadının bu nedenle psikolojisi bozulunca 3 kez intihar girişiminde bulundu.