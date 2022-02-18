Kahramanmaraş'ta kadının yardım çığlığı: Öldüreceğim diye paylaşmış
Kahramanmaraş'ta bir kadın koca şiddetinin dehşetiyle karşı karşıya. Maddi manevi sömürüldüğü ve şiddet gördüğü için boşanmak isteyen kadın ölümle tehdit edildiği mesajları paylaştı.
Kahramanmaraş’ta 8 ay önce evlendiği kocasından sürekli şiddet gördüğü için boşanmak isteyen kadın hastanede psikolojik tedavi görüyor. 46 yaşındaki kadın, “Onun yüzünden psikolojim bozuldu hastanede yatıyorum. Ama o hala beni ölümle tehdit ediyor ne olur bana yardım edin” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta bir markette çalışan M.E. (46) bir yıl önce tanıştığı Muharrem E. (40) ile 8 ay önce evlendi. İddiaya göre, daha önce kendisine iyi davranan Muharrem E. evlendikten sonra sürekli kadından para isteyip vermeyince de darp etmeye başladı. M.E. eşine otomobil alıp vermesine rağmen yakıt parası, sigara parası isteyip vermeyince de yine darp etmeye başladı. Bunun üzerine M.E. eşinden boşanmak istedi. Muharrem E. bu kez de kadının çalıştığı markete gelip rahatsızlık verdi. Bu nedenle M.E. işinden de oldu.
Muharrem E. eşini kendisinden boşanmak istediği için darp edip kafasını da yere vurdu. Bu nedenle M.E. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kocaya uzaklaştırma verilirken, daha sonra serbest kaldı. Koca bu kez de eşinin evine silahla ateş edip onu ölümle tehdit etti. M.E. eşini 3 kez şikayet etti ancak uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı da onu durduramayınca kadın bu kez de Türkiye’de sürekli adres değiştirerek kaçmaya başladı. Buna rağmen zanlı, kadını bulup ölümle tehdit etmeye devam etti. Kadının bu nedenle psikolojisi bozulunca 3 kez intihar girişiminde bulundu.
Son olarak M.E. Türkiye’de bir hastaneye yatırılarak psikolojik tedavi görmeye başladı. M.E. yattığı hastaneden çaresizlik içinde seslenerek şunları söyledi: