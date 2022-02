Kahramanmaraş'ta kadının yardım çığlığı: Öldüreceğim diye paylaşmış

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta bir markette çalışan M.E. (46) bir yıl önce tanıştığı Muharrem E. (40) ile 8 ay önce evlendi. İddiaya göre, daha önce kendisine iyi davranan Muharrem E. evlendikten sonra sürekli kadından para isteyip vermeyince de darp etmeye başladı. M.E. eşine otomobil alıp vermesine rağmen yakıt parası, sigara parası isteyip vermeyince de yine darp etmeye başladı. Bunun üzerine M.E. eşinden boşanmak istedi. Muharrem E. bu kez de kadının çalıştığı markete gelip rahatsızlık verdi. Bu nedenle M.E. işinden de oldu.