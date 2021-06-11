Kahramanmaraş'ta banka müdürü çalışanın kafasına silah dayamıştı! Şaka yapmış!

Melis o an herhangi bir tepki vermedi, iki taraf da bunun bir şaka olduğunun farkındaydı. Ancak daha sonra Melis, balkona çıktı, bir sigara yaktı ve bana 'Eğer şikayet etsem sana bir şey olur mu?' dedi. Ben de 'Benlik bir şey yok, bana zarar gelmez' dedim" diye konuştu.