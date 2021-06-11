Kahramanmaraş'ta banka müdürü çalışanın kafasına silah dayamıştı! Şaka yapmış!
KAHRAMANMARAŞ'ta, müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin (33) başına silah dayadığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Turabi K.'nin (49) avukatı Şenol Yücesoy, müvekkilinin şakacı biri olduğunu belirterek, "Müvekkilim Turabi, insan ilişkilerinde sürekli şakalar yapıyor. Melis B.'yi de tehdit etmemiş, silahla şaka yapmıştır" dedi.
Olay, 22 Temmuz 2020'de özel bir bankanın Kahramanmaraş şubesindeki kasa dairesinde meydana geldi. Bankanın güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Melis B., kasa kapısının yanında duvara yaslanmış halde beklerken banka müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinin silahını alıp başına dayadı. Melis B. başını çevirerek namludan uzaklaşmaya çalışırken, Turabi K. silahı indirip güvenlik görevlisine verdi.
Olayın ardından Melis B., müdüründen şikayetçi oldu, bankada can güvenliğinin olmadığını gerekçe göstererek iş akdini de feshetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda bankayla ilişiği kesilen eski müdür Turabi K. hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Melis B. ile Turabi K.'nin katılmadığı, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tarafların avukatlarıyla tanıklar hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen banka müdürü Turabi K.'nin silahını aldığı güvenlik görevlisi Selçuk Ö., olay günü paraları kasaya koyma saatinde kasa dairesine indiklerini belirterek, "Banka müdürü, elimde bulunan silahı bir anda alarak Melis Hanımın kafasına doğru doğrultu. Bankaların hedeflerini kastederek 'Hedefleri gerçekleştirmezseniz kafanıza sıkarım' şeklinde bir beyanda bulundu.
Melis o an herhangi bir tepki vermedi, iki taraf da bunun bir şaka olduğunun farkındaydı. Ancak daha sonra Melis, balkona çıktı, bir sigara yaktı ve bana 'Eğer şikayet etsem sana bir şey olur mu?' dedi. Ben de 'Benlik bir şey yok, bana zarar gelmez' dedim" diye konuştu.