Kahraman hemşire ilk kez konuştu! Kaçmak yerine bebekleri tahliye etti! O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
GAZİANTEP'te deprem anında koşarak hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı.. Hemşire Şeyma Alakuş, "Acil tarafına gitmiştim. Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum. Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet" dedi.
Türkiye Şeyma Hemşire'nin kahramanlığını konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Çocuk Servisinde görev yapan Şeyma Alakuş, Kahramanmaraş merkezli depreme Acil Servise inerken yakalandı. Şeyma Alakuş, herkesin dışarı kaçtığı anda hastalarının yardımına koştu. Hastaların tahliyesini sağlayan hemşirenin görüntüleri büyük takdir topladı. Şeyma Hemşire, yaşadıklarını şöyle anlattı...
O an bir şey düşünemiyorsun!
"Acil tarafına gitmiştim. Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum. O an bir şey düşünemiyorsun, hastaları kurtaramasam da yanlarında olacaktım."
Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet. Hepsini tek tek tahliye ettik. Bir hastam çıkamamıştı, sarsıntı bitince arkadaşlarla birlikte onu da çıkardık.
Depremde ben de yakınlarımı kaybettim
O an ailesinin aklına geldiğini ama tahliyeleri tamamlayıp hastaları güvenli alanlara ulaştırdıktan sonra ailesiyle irtibat sağladığını söyleyen Hemşire Şeyma Alakuş, şöyle devam etti: