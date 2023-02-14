Kahraman hemşire ilk kez konuştu! Kaçmak yerine bebekleri tahliye etti! O an tek düşündüğüm çocuklarımdı

Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet. Hepsini tek tek tahliye ettik. Bir hastam çıkamamıştı, sarsıntı bitince arkadaşlarla birlikte onu da çıkardık.

ŞEYMA HEMŞİRE'NİN KAHRAMANLIK ANLARININ VİDEOSU...