Kahraman Babam Maraşlı Aşkın Tarifi Survivor'a reytingde fark attı! Zirveyi gören inanamadı
21 Haziran 2021'in reyting sonuçları Aşkın Tarifi, Survivor, Kahraman Babam ve Maraşlı'yı hüsrana uğrattı.
Kahraman Babam'ın ekrana gelen heyecan dolu üçüncü bölümünde Tufan'ı konuşturmak için gizlice sorgu odasına giren Uğur, savcıya yakalanmadan kaçmayı başardı ancak karısını öldüren çeteye ulaşmak için yaptığı bu hamle ile hem kendini hem Yonca'yı zor durumda bıraktığı Kahraman Babam reytinglerde hüsrana uğradı.
Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat'ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içinde olduğu Aşkın Tarifi reytinglerde hüsrana uğrayan bir diğer dizi oldu.
Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle dolu olduğu dizi reytinglerde zirveyi kaptırdı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve haftanın en önemli ada konseyinde 3. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Sevilen program reytinglerde zirve yarışından koptu.
İşte pazartesi günü reytingleri...