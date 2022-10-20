Kağıttan 'çorba' yapıyor kendi işini kurdu 50 bin dolara ulaştı! Günde 3 bin üretim
Filistinli girişimci kısıtlı imkanlar olmasına rağmen, topladığı atık kağıtları geri dönüşümde değerlendirerek kendi işini kurmayı başardı.
45 yaşındaki Filistinli, Gazze güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki atölyesinde 7 işçiyle birlikte çalışıyor.
Filistinli Umur, kağıtları yeniden kullanıma kazandırma fikrinin nereden geldiğini, kuruluş aşaması ve atölyenin işleyişine ilişkin AA muhabirine konuştu.
Tavuk çiftlikleri aklına getirdi üretmeye başladı
Bölgede çok sayıda tavuk çiftliği olduğuna işaret eden Umur, "Bölgedeki çiftliklerde üretilen yumurtaları taşımak için çok sayıda karton kutu gerekiyordu. Buradan yola çıkarak kağıt atıklarından yumurta viyolü üretmeye başladık." dedi.
Değeri 50 bin dolar
Umur, "2019'da başladığım kağıt atıkların geri dönüşüm projesine hala devam ediyorum. Projenin değeri şu anda yaklaşık 50 bin dolar olarak tahmin ediliyor." diye konuştu