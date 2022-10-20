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Kağıttan 'çorba' yapıyor kendi işini kurdu 50 bin dolara ulaştı! Günde 3 bin üretim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kağıttan 'çorba' yapıyor kendi işini kurdu 50 bin dolara ulaştı! Günde 3 bin üretim

Filistinli girişimci kısıtlı imkanlar olmasına rağmen, topladığı atık kağıtları geri dönüşümde değerlendirerek kendi işini kurmayı başardı.

Kağıttan 'çorba' yapıyor kendi işini kurdu 50 bin dolara ulaştı! Günde 3 bin üretim

45 yaşındaki Filistinli, Gazze güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki atölyesinde 7 işçiyle birlikte çalışıyor.

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Kağıttan 'çorba' yapıyor kendi işini kurdu 50 bin dolara ulaştı! Günde 3 bin üretim

Filistinli Umur, kağıtları yeniden kullanıma kazandırma fikrinin nereden geldiğini, kuruluş aşaması ve atölyenin işleyişine ilişkin AA muhabirine konuştu.

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Kağıttan 'çorba' yapıyor kendi işini kurdu 50 bin dolara ulaştı! Günde 3 bin üretim

Tavuk çiftlikleri aklına getirdi üretmeye başladı

Bölgede çok sayıda tavuk çiftliği olduğuna işaret eden Umur, "Bölgedeki çiftliklerde üretilen yumurtaları taşımak için çok sayıda karton kutu gerekiyordu. Buradan yola çıkarak kağıt atıklarından yumurta viyolü üretmeye başladık." dedi.

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Kağıttan 'çorba' yapıyor kendi işini kurdu 50 bin dolara ulaştı! Günde 3 bin üretim

Değeri 50 bin dolar

Umur, "2019'da başladığım kağıt atıkların geri dönüşüm projesine hala devam ediyorum. Projenin değeri şu anda yaklaşık 50 bin dolar olarak tahmin ediliyor." diye konuştu

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