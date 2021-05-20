Kağıthane'de lüks rezidansta dehşet! Ablasının sevgilisinin kanını akıttı

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuklu olan İsmail Başpınar (42), bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte lüks bir rezidansta yaşamaya başladı.