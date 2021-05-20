Kağıthane'de lüks rezidansta dehşet! Ablasının sevgilisinin kanını akıttı
KAĞITHANE'de ablasının sevgilisi tarafından dövüldüğünü duyan genç, lüks rezidansta dehşet saçtı.
Olay, önceki hafta Pazar günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuklu olan İsmail Başpınar (42), bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte lüks bir rezidansta yaşamaya başladı.
Olay günü iddiaya göre Başpınar, S.’ye küfürler savurarak darp etti. Bu durumdan haberdar olan Zekiye Rabia S.’nin erkek kardeşi Mehmet Ali S. (19), soluğu rezidansta aldı.
Mutfaktan aldığı bıçakla dehşet saçtı
Daireye giren genç ablasını darp ettiği iddia edilen Başpınar’ı mutfaktan eline geçirdiği bıçakla yaraladı. Sol koltuk altından ve sol omzundan yaralanan Başpınar, dairenin kapısını açtıktan sonra yere yığıldı.
Ağır yaralı hastaneye kaldırıldı: Olayın ardından ihbar üzerine rezidansa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Başpınar’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı