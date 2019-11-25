Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Survivor'ın hırslı yarışmacısı Sabriye Şengül, ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünde 32. saniyede yenilince canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.
Tarihte ilk Türk kadın MMA kafes dövüşçüsü olarak, ilk maçında hayal kırıklığına uğrayan Sabriye Şengül, dövüşün 32. saniyesinde yenilmesiyle ilgili Kanal D'nin 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Sabriye, Bellator Londra'da ayağının kaymasıyla düştü ve rakibi tarafından üst üste yumruklara maruz kaldı. Milli sporcu, katıldığı canlı yayında "Ben rakibime yenilmedim, hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Bugüne kadar başarısıyla her daim göğsümüzü kabartan Sabriye Şengül, 2. Sayfa adlı magazin programında maç esnasında yaşadıklarını, "Yapmamam gereken hamleleri yaptım, hocamı dinlemedim, hırsıma yenildim" sözleriyle gözyaşları içinde anlattı.
Rakibinin MMA'da oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce kafes dövüşüne çıkmadığını yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyerek hakkında yapılan, "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti. Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.
Maçtan sonra kimseyle konuşmadığını söyleyen ünlü sporcu, gelecek maçlar için daha sıkı hazırlanacağını ve gelen kötü yorumların onu daha da motive ettiğini söyledi.