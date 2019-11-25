Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Rakibinin MMA'da oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce kafes dövüşüne çıkmadığını yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyerek hakkında yapılan, "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti. Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.