Kafaya bak! Şort giydi diye bastonla 20 yaşındaki kızın burnunu kırdı 'erkek adamım' diye savundu

ODTÜ öğrencisi 20 yaşındaki Nisa Aydın'ı kadını şort giydiği için darp edip burnunu kıran 71 yaşındaki Hüseyin A. hakim karşısına çıktı. "Erkek adamım, öyle görünce sinirlendim" diyen Hüseyin A.'nın nefret suçunu işlediği gerekçesiyle akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırıldı.