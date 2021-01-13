Kafaya bak! Şort giydi diye bastonla 20 yaşındaki kızın burnunu kırdı 'erkek adamım' diye savundu
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 20 yaşındaki genç kadını şort giydiği için darp eden 71 yaşındaki Hüseyin A. hakim karşısına çıktı. Hüseyin A. kendini, "Erkek adamım, öyle görünce sinirlendim" diye savundu.
ODTÜ öğrencisi 20 yaşındaki Nisa Aydın'ı kadını şort giydiği için darp edip burnunu kıran 71 yaşındaki Hüseyin A. hakim karşısına çıktı. "Erkek adamım, öyle görünce sinirlendim" diyen Hüseyin A.'nın nefret suçunu işlediği gerekçesiyle akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen temmuzda şort giydiği gerekçesiyle 20 yaşındaki Nisa Aydın'ı darp ederek burnunu kıran 71. yaşındaki Hüseyin A., hakim karşısına çıktı. Hüseyin A., mahkemedeki ifadesinde, "Erkek adamım, öyle görünce sinirlendim" dedi.
7 Temmuz 2020'de yaşanan olayda, yavru kedisini veterinere götürmek üzere evinden çıkan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Aydın, yolda yürürken bir anda Hüseyin A.'nın saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren saldırının ardından Nisa Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hüseyin A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Savcılık tarafından adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Hüseyin A., Yalova Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından haftada 1 gün imza vermesi kararlaştırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.