Kafasında şişe kırıldı 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Olay, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de bulunan bir otelin restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.