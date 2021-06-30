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Kafasında şişe kırıldı 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Kafasında şişe kırıldı 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Yasak Elma'nın iki sezonunda rol alan genç oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olaylı gece sonrası gözaltına alındı. Yaşanan olayın detayları ortaya çıktı.

Kafasında şişe kırıldı 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Olay, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de bulunan bir otelin restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Kafasında şişe kırıldı 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti. 

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Kafasında şişe kırıldı 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara bıçak ile saldırarak 5 kişiyi yaraladı.

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Kafasında şişe kırıldı 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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