Kafası yarılan Ozan Güven hastanelik oldu Babil'de yerine gelen belli oldu

Babil dizisindeki rolünü kaptıran Ozan Güven bu kez hastanelik olmasıyla gündemde. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döverek kabusu yaşattığı iddia edilen Ozan Güven, dün sabah Ulus'ta özel bir hastaneye giriş yaptı. Ozan Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı.