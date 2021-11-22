Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklama geldi
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklama... Kadir İnanır beyin damarında pıhtı atması sonucu Muğla'dan Denizli’ye sevk edildi ve klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat oldu.
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklama tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden geldi. Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Beyin damarında pıhtı attı
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti.
Klinik seyrinde sapma gözlendi
Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi.
Hastaneden açıklama geldi
Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, “Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.