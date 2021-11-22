Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklama geldi

Klinik seyrinde sapma gözlendi

Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi.