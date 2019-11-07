Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Usta sanatçıdan beklenen açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde 'Kadir İnanır amcam olabilir' açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat'a usta sanatçıdan yanıt gecikmedi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atan Ebru Polat, ''Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana." demişti. Kadir İnanır ise Polat'a, 'Saçmalamış' şeklinde net bir yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de yakın dostuyla görüntülenen Kadir İnanır, muhabirlerin Ebru Polat sorusu üzerine net konuştu. Usta sanatçı, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki. Ebru Hanım saçmalamış" dedi.
Instagram'dan sevgilisiyle poz paylaşmıştı: Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta kendisine bir Instagram hesabı açmış ve genç sevgilisiyle sarmaş dolaş bu pozunu paylaşmıştı.
Kadir İnanır kimdir?
Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kadir İnanır, kalabalık ailesinin son çocuğudur. 14 tane kendisinden büyük kardeşleri vardır.