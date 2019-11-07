Kadir İnanır Ebru Polat'ın amcası mı? Usta sanatçıdan beklenen açıklama geldi

Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atan Ebru Polat, ''Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana." demişti. Kadir İnanır ise Polat'a, 'Saçmalamış' şeklinde net bir yanıt verdi.