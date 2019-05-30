Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018

Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018

Ellerin semaya kalkıp yüreklerin Allah'tan af dilediği bu bin aydan daha hayırlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız Kadir Gecesi resimli mesajları ve Kadir Gecesi sözleri tebrikleri haberimizde.

Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018 - Sayfa 1

2019 Kadir Gecesi resimli mesajları ve Kadir Gecesi sözleri kısa-öz haberimizde. Meleklerin hayır ve bereket için yer yüzüne indiği, elllerin semaya kalkıp kulların gözyaşları içinde Allah'tan af dilediği bu günde Kadir Gecesi resimli mesajları, Kadir Gecesi kutlama sözleri ve hadisli Kadir Gecesi tebrikleri haberimizde.

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Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018 - Sayfa 2

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde sevdiklerinizi, eşinizi dostunuzu unutmayın. Onlara resimli kadir gecesi mesajları yollayabilir hayır dualarında yerinizi alabilirisiniz. Bu faziletli geceye öze Kadir gecesi kısa ve öz kutlama . sözlerine göz atın.

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Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018 - Sayfa 3

*Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar? HADİS'İ ŞERİF?

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Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018 - Sayfa 4

* Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır." * Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8)

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