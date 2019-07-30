Kadir Ezildi'nin hastalığı ne? Erkek kardeşine tüylerini aldırıyor annesi çıldırıyor
FOX TV'ye transfer olan Kadir Ezildi yeni programı “Temizlik Benim İşim” yarışmasının çekimlerine başladı. Peki Kadir Ezildi kimdir, temizlik hastalığı nasıl başlamış?
TLC ekranlarında yayınlanan temizlik programı ile ün kazanan Kadir Ezildi, yeni yayın döneminde kapağı FOX TV'ye attı. Temizlik Benim İşim adlı bir programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, çekimlere başladı.
Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yarışmada, “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 kişi yarışıyor. Kadir
Ezildi bu kişileri denetleyecek ve temizledikleri evlerde onlara eşlik edecek.
Temizlik Benim için yarışmasında haftanın birincisi 10 bin liralık para ödülünü alacak. İlk bölüm çekimlerinde Kadir Ezildi ile yarışmacılar hayli keyifli dakikalar yaşadılar.
Temizlik Benim İşim yarışmasına başvurular da sürüyor. Yapımcı firma internet üzerinden özel bir başvuru formu yayınladı. Başvuru formunda isminiz, yaşınız, yaşadığınız kent ve mesleğinize ilişkin bilgiler isteniyor.