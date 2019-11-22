Kadir Doğulu'yu eski haliyle tanımakta güçlük çektiler sosyal medyada olay oldu
Kadir Doğulu, sosyal medya hesabı Instagram'ın 'tbt' akımına uyum sağladı, gençlik fotoğrafı herkesi şaşırttı.
Neslihan Atagül ile mutlu bir beraberlik süren ünlü oyuncu Kadir Doğulu, sosyal medya hesabı Instagram'ın 'tbt' akımına uyum sağladı. Her perşembe günü Instagram'da eski fotoğraflar paylaşma akımıyla nostalji yapanlar arasında Doğulu, bu hafta 17 yaşındaki haliyle yer aldı.
Kadir Doğulu, 17 yaşındaki halinin fotoğrafını Instagram hesabına ''Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum @nevraceviksoy kadrajından. Mekan sevgili Nevra’nın Cafe’si. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu! 1999/Beyoğlu. Cafe Frappe'' notuyla paylaştı.
Eşi Neslihan Atagül de Doğulu'nun 17 yaş fotoğrafının altına kırmızı kalpli emoji koyarak ''Taze'' notunu düştüğü fotoğraf binlerce beğeni alırken Doğulu'nun takipçileri fotoğraftaki haliyle şimdiki halinin arasında çok fark olduğunu dile getirmeden yapamadı.
Doğulu'ya birçok takipçisi, ''Başkası gösterse inanmam'' , ''inanmıyorum, sen sen değilsin'' gibi yorumlar yaptı.