Kadir Doğulu'yu eski haliyle tanımakta güçlük çektiler sosyal medyada olay oldu

Kadir Doğulu, 17 yaşındaki halinin fotoğrafını Instagram hesabına ''Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum @nevraceviksoy kadrajından. Mekan sevgili Nevra’nın Cafe’si. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu! 1999/Beyoğlu. Cafe Frappe'' notuyla paylaştı.