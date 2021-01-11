Kadir Doğulu'nun maske sözleri tepki çekti bakın ne yaptı
CİHANGİR'de Kadir Doğulu, sokakta maskesiz bir şekilde görüntülendi. Doğulu'nun maskeyle ilgili sözleri ve maskesiz olması tepki topladı.
Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Cihangir'de kameraların objektifine takıldı. Doğulu'nun maskesiz olarak dolaşması dikkatlerden kaçmadı.
Muhabirlerin oyuncu Kadir Doğulu'ya "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Doğulu, "Virüsün havadan bulaştığına dair bir kanıt yok. O yüzden tek başıma yürürken maske takmıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bilim insanlarının Kovid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüsün her türünün hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığını ve bu bulaşın nasıl olduğuna dair daha detaylı araştırmalar yürütüyor.
Ancak şu ana kadar elde edilen bulgular, hava yoluyla bulaşmanın mümkün olduğuna işaret ediyor.