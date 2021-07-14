Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk'le 'Bir yer bulalım' şarkılı videosuna 'Neslihan Atagül'lü cevap
Aşkın Tarifi dizisi başrolleri Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün 'Bir Yer Bulalım Dünyadan Uzak' şarkısını söylerken çekilen videoları sosyal medyayı sallamasınına rdından, Doğulu'dan gelen tepkilere ilk yanıt geldi. Kadir Doğulu çok konuşulan videoya eşi Neslihan Atagül'ün nasıl yaklaştığına ilişkin açıklama yaptı.
KANAL D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, dün akşam 'Lider Marka Ödülleri' törenine katıldı. Kadir Doğulu, Serra Arıtürk ile yan yana ve göz göze samimi anlar yaşadıkları video hakkında gelen sorulara yanıt verdi...
Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün özellikle 'menemen yemeli' sahnesiyle ön plana çıkan ve sosyal medyada yankı uyandıran dizisi Aşkın Tarifi dizisinin başrollerinden kafa karıştıran video... Rol arkadaşlarının fazlasıyla yakın olduğu ve romantik anlar yaşadığı görürülen video sosyal medyada epey tartışma yarattı ve sosyal medya kullanıcıları 'Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin' diyerek tepki gösterdi.
İŞTE KADİR DOĞULU-SERRA ARITÜRK'ÜN GÖZ GÖZE ŞARKI SÖYLEDİKLERİ O VİDEO
"Eşinizin tepkisi ne oldu"
Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt verdi:
"Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..."