Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk'le 'Bir yer bulalım' şarkılı videosuna 'Neslihan Atagül'lü cevap

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün özellikle 'menemen yemeli' sahnesiyle ön plana çıkan ve sosyal medyada yankı uyandıran dizisi Aşkın Tarifi dizisinin başrollerinden kafa karıştıran video... Rol arkadaşlarının fazlasıyla yakın olduğu ve romantik anlar yaşadığı görürülen video sosyal medyada epey tartışma yarattı ve sosyal medya kullanıcıları 'Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin' diyerek tepki gösterdi.

İŞTE KADİR DOĞULU-SERRA ARITÜRK'ÜN GÖZ GÖZE ŞARKI SÖYLEDİKLERİ O VİDEO