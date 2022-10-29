Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atatül'e ''Bu nedir böyle? Ayıp yahu''
Neslihan Atagül, sosyal medyayı aktif kullanan oyunculardan biri. Şu sıralar 'Gecenin Ucunda' adlı dizide rol alan güzel oyuncu, araç içinde verdiği dikkat çeken bir pozu Instagram'da paylaştı. Eşi Kadir Doğulu da bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı.
Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül Doğulu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Türkiye'yi temsilen Fashion Trust Arabia Ödül Töreni'ne katılan Atagül, sık sık paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, araç içinde verdiği havalı bir pozunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Güzel oyuncunun fotoğrafı binlerce beğeni alırken, çok sayıda ünlü de yorum yaptı. Eşi Kadir Doğulu da yorum yapmayı ihmal etmedi.
Kadir Doğulu eşine "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp" yorumunda bulundu.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlenmişlerdi.