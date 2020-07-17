Kadir Doğulu Neslihan Atagül'e olan aşkını böyle anlattı Twitter'da ortalık yıkıldı

''Yapım şirketinden içeri girdim, arka tarafta bahçe var, ince bir koridordan geçtim, orada bir hanımefendi; yaprakların arasından bana bakan bir çift göz gördüm ve dedim ki 'bu kim?' Ben sanıyorum ki içimden söyledim, yapımcı ‘partnerin’ dedi. Öyle başladı bizim hikayemiz…''