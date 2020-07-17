Kadir Doğulu Neslihan Atagül'e olan aşkını böyle anlattı Twitter'da ortalık yıkıldı
Kadir Doğulu'nun Burak Özçivit açıklamalarının ardından Neslihan Atagül'e olan aşkını anlattığı sözler herkesin dikkatini çekti.
2017 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile birleştiren Kadir Doğulu, Jülide Ateş'in sunduğunu '40' programında yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz gün eski rol arkadaşı Burak Özçivit hakkında ''Arkadaş olamayız'' açıklamalarıyla konuşulan Doğulu, bu kez eşi Neslihan Atagül'e olan aşkıyla sosyal medyada adeta olay yarattı.
Bir dizi setinde başlayan aşklarının hikayesini dile getiren Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile tanışmalarını şu sözlerle anlattı:
''Dizi öncesi Neslihan’la tanıştırılmak üzere yapım şirketine getirildik. Ben daha öncesinde 'Kimdir bu Neslihan Atagül' diyerek açıp Google’dan baktım.''
''Aldığı ödülleri gördüm, güzel yüzünü gördüm, oyunculuğunu kısa kısa izledim ‘ne kadar güzel başarılı bir oyuncuymuş’ dedim ama, duygusal hiçbir şey yok ve gerçekten bir hissiyat yok.''
''Yapım şirketinden içeri girdim, arka tarafta bahçe var, ince bir koridordan geçtim, orada bir hanımefendi; yaprakların arasından bana bakan bir çift göz gördüm ve dedim ki 'bu kim?' Ben sanıyorum ki içimden söyledim, yapımcı ‘partnerin’ dedi. Öyle başladı bizim hikayemiz…''