Kadir Doğulu Neslihan Atagül ile karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı

Kadir Doğulu Neslihan Atagül ile karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı
Kadir Doğulu, şu sıralar Star TV'de yer alan Sefirin Kızı dizisinde rol alan eşi Neslihan Atagül ile karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok kişi evlere kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Ünlü isimler de bu esnada neler yaptıklarını, evde nasıl vakit geçirdiklerini sosyal medya hesaplarından anlatmaya başladı. Kadir Doğulu da eşi Neslihan Atagül ile karantina günlerinde neler yaptıklarını anlattı.
Kadir Doğulu, evde kalma sürecinde ilgi alanları üzerine keşifler yapılabileceği önerisinde bulunarak şunları söyledi:
''Keşifler, her şey olabilir. Bir makasın yapılışı, bir kitap basımı, doğayla ya da hobilerinizle ilgili bir şeyleri merak edebilirsiniz.''
''Araştırmalara ve kendinizi geliştirmeye böyle başlarsanız, araştırma alışkanlığı ve öğrenme merakını da geliştirmiş olursunuz.''
Eşi Neslihan Atagül Doğulu ile 3 yıl önce, sıfır atık projesine başladıklarını aktaran başarılı Doğulu, evde kaldıkları süreçte bunu geliştirdiklerini, evden çıkan her tür maddenin geri dönüşümü üzerine bir kompost sistemi oluşturduklarını söyledi.