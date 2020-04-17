Kadir Doğulu Neslihan Atagül ile karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok kişi evlere kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Ünlü isimler de bu esnada neler yaptıklarını, evde nasıl vakit geçirdiklerini sosyal medya hesaplarından anlatmaya başladı. Kadir Doğulu da eşi Neslihan Atagül ile karantina günlerinde neler yaptıklarını anlattı.