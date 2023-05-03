Kadir Çöpdemir 'yeter ki geri gelsin' dedi, eski sevgilisine seslendi: "Elinde maymun olmaya razıyım"

'KADINLARDA VE LOKANTALARDA İZİMİ BIRAKIYORUM'

"Hayatıma giren kadınlar beni komik olmamdan dolayı unutamıyor. Birde Türkiye’nin en iyi lokantalarının çoğunun duvarında resmim var. Bir kadınlarda bir de lokantalarda izimi bırakıyorum."