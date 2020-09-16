Kadınları çırılçıplak soyup taciz eden cinci hocanın ifadesi ortaya çıktı

3 bin 300 lira para vermişler: S. B. (19) emniyetteki ifadesinde kocası E. B. (22) ile kısa bir süre önce ayrılık yaşadığını ve annesinin evine taşındığını belirterek “Eşimle barışmak için tekrar geri döndüğümde eşim ile dini nikahımızı tazelememiz için karar aldık. Eşim benim de ismini Burhan olarak bildiğim şahsı yaklaşık olarak 1,5 ay kadar önce nikah tazelemek için davet etti. Şahıs bizim evimize geldiğinde evde üçümüzden başka kimse yoktu. Şahıs bizden miktarını hatırlamadığım kadar kefaret parası istedi. Eşimin söylemesiyle bu şahsa 3 bin 300 lira para verildi. Şahıs parayı aldı, eşime dönerek ‘Müsait bir odanız var mı? Benim bayanla odada yalnız görüşmem lazım’ dedi.” şeklinde beyanda bulundu.