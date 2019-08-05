Kadınlar menopozdan sonra da çocuk sahibi olabilecek
İngiltere’de doktorlar, kadınların menopozdan sonra da anne olmalarını sağlayacak bir tedavi geliştirdi.
İngiliz basında yer alan bir haberde 30 dakikalık işlem sayesinde kadınlar 60’lı yaşlarında bile bebek sahibi olabilecek. 22 ila 36 yaş arası dokuz kadında bu yöntemin uygulandığı öğrenildi.
Buna göre; yumurtalıklardan bir parça alınıyor. Yumurtalık dokusu -150 derecede donduruluyor ve kadın menopoza girene kadar saklanıyor. Menopoz gerçekleştiğinde ise bu parça eritiliyor ve tekrar yerine naklediliyor. Böylece yumurtalıklara yerleştirilen parça, hormonların tekrar oluşmasını sağlıyor ve menopozu geciktiriyor.
‘Devrim niteliğinde’ görülen prosedürün kemik erimesi ve kalp rahatsızlıkları gibi menopozun yan etkilerinden mustarip olan milyonlarca kadının hayatını değiştirmesi bekleniyor.
Menopozu geciktirmek; sıcak basması, cinsel isteğin azalması ve ruh halinin değişmesi gibi zorlayıcı sorunların da azalması anlamına gelecek.