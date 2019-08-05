Kadınlar menopozdan sonra da çocuk sahibi olabilecek

Buna göre; yumurtalıklardan bir parça alınıyor. Yumurtalık dokusu -150 derecede donduruluyor ve kadın menopoza girene kadar saklanıyor. Menopoz gerçekleştiğinde ise bu parça eritiliyor ve tekrar yerine naklediliyor. Böylece yumurtalıklara yerleştirilen parça, hormonların tekrar oluşmasını sağlıyor ve menopozu geciktiriyor.